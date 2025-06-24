Чи зміниться розмір прожиткового мінімуму влітку

Прожитковий мінімум в Україні у 2025 році не змінився, оскільки встановлений на рівні минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний бюджет.

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Цьогоріч Кабмін затвердив такий розмір прожиткового мінімуму для різних категорій українців:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривню;

загальний показник прожиткового мінімуму – 2 920 гривень.

Важливо! Встановлені розміри прожиткового мінімуму набули чинності 1 січня 2025 року. Оскільки уряд наразі не ініціює його перегляд, очікувати збільшення прожиткового мінімуму влітку 2025 року не варто.

Чому розмір прожиткового мінімум не змінився

Зростання прожиткового мінімуму призводить до підвищення усіх соціальних виплат, які з ним пов’язані. Тому уряд заморозив показники прожиткового мінімуму 2025 року на рівні торішніх.

Через повномасштабну війну значна частина державних коштів спрямовується на фінансування оборони та захист громадян.

Наявний дефіцит бюджету не дозволяє суттєво підвищувати соціальні стандарти, не ризикуючи розбалансувати фінансову систему.

Зростання соціальних виплат у такій ситуації може лише підштовхнути інфляцію, що, своєю чергою, зменшить купівельну спроможність українців.

Варто знати! Розмір мінімальної зарплати у 2025 році теж залишився на рівні минулого року – 8 000 гривень (до оподаткування), або 48 гривень за годину.