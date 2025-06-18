Українці з інвалідністю можуть втратити виплати

Зокрема це можливо після закінчення встановленого терміну інвалідності, пише 24 Канал.

Читайте також До 3 тисяч гривень: деякі особи з інвалідністю отримають виплати у серпні

Річ у тім, що розмір пенсії для людей з інвалідністю залежить від встановленої групи та тривалості страхового стажу. Допомога вираховується як відсоток від стандартної пенсії за віком:

для першої групи – 100%;

для другої групи – 90%;

для третьої групи – 50%.

Якщо ж стаж відсутній, але є інвалідність, то держава призначає людині не пенсію, а соціальну допомогу. Її сума залежить від групи інвалідності та розраховується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (у 2025 році він становить 2 361 гривню).

Якщо людині встановлено інвалідність на безстроковій основі, то пенсія виплачується постійно. Проте далеко не всі випадки інвалідності є безстроковими.

Важливо! Тому після закінчення встановленого терміну виплати можуть припинені.

Через що можна втратити державну допомогу

Щодо соцдопомоги по інвалідності можливі додаткові обмеження. Вона не виплачується, якщо людина отримує інші види допомоги, працює або займається діяльністю, яка приносить дохід.

Ба більше, є й інші причини втрати виплат:

негативні результати повторного проходження лікарської комісії;

відсутність актуальних медичних висновків;

недотримання рекомендацій лікарської комісії;

поліпшення стану здоров'я одержувача виплати.

Зверніть увагу! Максимальна виплата не може перевищувати 3 028 гривень, тобто 100% прожиткового мінімуму для працездатних.