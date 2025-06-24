Изменится ли размер прожиточного минимума летом

Прожиточный минимум в Украине в 2025 году не изменился, поскольку установлен на уровне прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный бюджет.

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В этом году Кабмин утвердил такой размер прожиточного минимума для различных категорий украинцев:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну;

общий показатель прожиточного минимума – 2 920 гривен.

Важно! Установленные размеры прожиточного минимума вступили в силу 1 января 2025 года. Поскольку правительство пока не инициирует его пересмотр, ожидать увеличения прожиточного минимума летом 2025 года не стоит.

Почему размер прожиточного минимум не изменился

Рост прожиточного минимума приводит к повышению всех социальных выплат, которые с ним связаны. Поэтому правительство заморозило показатели прожиточного минимума 2025 года на уровне прошлогодних.

Из-за полномасштабной войны значительная часть государственных средств направляется на финансирование обороны и защиту граждан.

Имеющийся дефицит бюджета не позволяет существенно повышать социальные стандарты, не рискуя разбалансировать финансовую систему.

Рост социальных выплат в такой ситуации может только подтолкнуть инфляцию, что, свою очередь, уменьшит покупательную способность украинцев.

Стоит знать! Размер минимальной зарплаты в 2025 году тоже остался на уровне прошлого года – 8 000 гривен (до налогообложения), или 48 гривен в час.