Как вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум?
Рост выплат в 2026-2028 годах предусматривает Бюджетная декларация, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Минималка вырастет:
- в 2026 году – до 8 688 гривен;
- в 2027 году – до 9 374 гривен;
- в 2028 году – до 10 059 гривен.
Зато прожиточный минимум увеличат:
- в 2026 году – до 2 564 гривен;
- в 2027 году – до 2 715 гривен;
- в 2028 году – до 2 859 гривен.
Повлияет ли повышение минимальной зарплаты на размер пенсий?
В Украине размер пенсии по возрасту зависит от количества страхового стажа и зарплаты, однако не может быть ниже прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
Поэтому, ввиду увеличения размера прожиточного минимума, размер пенсий также может измениться.
Также декларация предусматривает ежегодную индексацию пенсий с 1 марта и проведение необходимых мероприятий для внедрения второго уровня пенсионной системы в рамках пенсионной реформы.