Ціни на продукти в Україні

У червні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,8% (до травня 2025 року), що є типовою інфляцією для цього місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

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Динаміка інфляції у червні продовжила обумовлюватись переважно зростанням цін на продовольство. Продукти харчування і безалкогольні напої за останній звітній місяць в цілому подорожчали на 1,4%, проте дещо й здешевшало:

Фрукти – +13,5%;

М'ясо і м’ясопродукти – +3,3%;

Овочі – -8,1%;

Яйця – -1,1%;

Молоко, макарони – по -0,7%.

Ціни на непродовольчі товари

Динаміка цін на непродовольчі товари і послуги у червнібула різноспрямованою. Найбільшими темпами подорожчали транспортні послуги:

Залізничні квитки – +5,3%;

Паливо і мастила – +2,3%.

Також подорожчали амбулаторні послуги, послуги ресторанів і готелів – по +1,2%. Водночас, сезонно подешевшав одяг і взуття – -2,2%. Залишались незмінними основні тарифи на комунальні послуги.

Загалом споживчі ціни за 6 місяців з початку року зросли на 6,5% (до грудня 2024 року).

Статистика інфляції

Річна інфляція уповільнилась до 14,3% (із 15,9% у травні, 15,1% у квітні, 14,6% у березні, 13,4% у лютому). Уповільнення зафіксовано уперше із березня минулого року і пояснюється, насамперед, ефектом статистичної бази.

У червні минулого року була зафіксована помітно вища інфляція на рівні 2,2% через подорожчання тарифів на електроенергію для населення на 64%. Зараз внесок цього підвищення у річну інфляцію відпрацьовано.

При цьому варто звернути увагу, що уповільнення річної інфляції до 14,3% на кінець першої половини року виявилось меншим, ніж передбачав останній прогноз НБУ (13,7%).

У базовому сценарії річна інфляція має продовжувати сповільнюватись у другій половині року. Цьому сприятимуть:

збереження жорсткої монетарної політики НБУ, який у червні залишив облікову ставку на рівні 15,5%;

підтримка відносно контрольованої ситуації на валютному ринку;

надходження нового врожаю;

стабільна ситуація в енергетиці;

збереження мораторію на підвищення регульованих тарифів на тепло, гарячу воду, газ;

стабілізація світових цін на нафту після завершення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Водночас інфляційні перспективи до кінця року будуть коригуватись, насамперед, залежно від розвитку війни і фактичного збору нового врожаю.