Про це розповів в ефірі 24 Каналу член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман. Він додав, що якщо у травні річна інфляція становила близько 16%, то у червні, в річному вимірі (тобто при порівнянні цін червня цього року з цінами червня минулого року), вона вже становить 14,3%.

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Наскільки сповільниться інфляція

Тобто інфляція уповільнилася і, за прогнозами Національного банку України, надалі продовжить сповільнюватися. На кінець року її рівень буде однозначним.

Вона буде меншою за 10%. За квітневим прогнозом НБУ, інфляція на кінець року становитиме 8,7%. Тобто порівнюватимуться ціни грудня цього року з цінами грудня минулого року,

– сказав Василь Фурман.

Він пояснив, що важливу роль у цьому процесі відіграє стабільність валютного ринку, зокрема стабільність курсу долара. Євро зростало в останні місяці, і це вплинуло на курс гривні до євро в Україні. Оскільки основною валютою для формування курсу є долар, то курси щодо євро, юаня, єни та інших валют визначаються за міжнародними ринками.

"Ми спостерігали зростання євро по відношенню до долара. Там євро зростав – і в Україні, відповідно, також. Оскільки ми визначаємо курс євро через крос-курси, то він змінюється слідом за коливаннями на міжнародних ринках. Зараз ситуація стабілізувалася. Але наскільки – і чи буде євро далі зростати – сказати точно не можемо", – зазначив Фурман.

Він додав, що думки міжнародних експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що євро ще має невеликий потенціал до зростання. Інші прогнозують, що у разі стабілізації ситуації євро навпаки почне послаблюватися відносно долара.

Зараз на валютному ринку України зростають залишки коштів у гривні – як у населення, так і в бізнесу. Нацбанк проводить політику, спрямовану на підвищення привабливості гривні для заощаджень. Це означає, що, зберігаючи гроші в гривні, українці не втрачають їхньої вартості.

Він пояснив, що інфляція до кінця року буде однознаковою. Якщо сьогодні покласти гроші на гривневий депозит із дохідністю 13% або придбати військові облігації з дохідністю понад 15%, то це буде вигідніше, ніж інвестування в інші активи.