Як змінився рівень бідності в Україні

У червні показник бідності, тобто частка опитаних людей, що змушена економити на їжі, зріс до 25,5%, передає 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії.

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Натомість у травні інфляція пришвидшилася, перевищивши прогноз НБУ, – до 15,9% рік до року. Серед основних чинників було стрімке зростання цін на сирі продукти, активний експорт, зростання собівартості та стійкий споживчий попит,

Лише за місяць найбільше подорожчали такі продукти, як фрукти – +17,6%, м'ясо – +5,4%, а також риба – +1,4%. А ціни на непродовольчі товари зростали помірніше – 3,8% рік до року.

Цікаво! НБУ прогнозує, що інфляція досягне свого піка, а далі почне сповільнюватися на фоні збору нового врожаю, стабільної енергетики та ефекту високої бази порівняння (коли показники торік вже були дуже високими, що знижує темпи зростання у річному вимірі).

Водночас поки рівень бідності в Україні залишається стабільно на відносно сталим, то рівень безробіття за останні роки взяв тренд на зменшення.



Порівняння рівнів безробіття та економія на їжі / Скриншот інфографіки Центру економічної стратегії

Наприклад відповідно до оцінок рівня безробіття в Україні, за даними Info Sapiens, у червні цього року він зменшився до 12% – це новий найменший показник від початку повномасштабної війни