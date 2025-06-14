Хто може отримати на допомогу по безробіттю у липні

Отримати статус безробітного в Україні можуть громадяни віком від 15 до 70 років. Головна умова це відсутність працевлаштування, заробітку або інших законних доходів, а також готовність працювати, розповідає 24 Канал.

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Щоб претендувати на допомогу, потрібно мати щонайменше 7 місяців офіційного стажу перед зверненням до Центру зайнятості. Нині більшість безробітних можуть отримувати допомогу протягом 90 днів, а от люди передпенсійного віку мають право на виплати до 360 днів.

Важливо! Якщо людина вперше реєструється як безробітна, їй надається мінімальна виплата у розмірі 1 500 гривень на місяць.

Як визначається розмір допомоги по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю напряму залежить від тривалості страхового стажу. Чим більший стаж, тим вищий відсоток від середньої зарплати:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%;

6 – 12 років – 60%;

12 – 18 років – 65%;

18 – 24 роки – 70%;

24 – 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Однак повну суму виплачують не весь період. Першу частину терміну людина отримує 100% призначеної допомоги, а в другій половині виплати зменшуються до 50%.