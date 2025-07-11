Що буде з цінами на лохину

Ціни на лохину в Україні продовжують стрімко знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. При цьому ключові гравці ринку зазначають, що падіння цін на лохину в даний період – явище не нове: як правило, саме в цей час починається активне збирання ягоди, що супроводжується зростанням пропозиції продукції на ринку.

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Дані щоденного моніторингу проєкту вказують на те, що лише з кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 25%.

Зверніть увагу! Сьогодні основні продажі даної ягоди садівники ведуть по 220 – 380 гривень за кілограм (5,26 – 9,08 долара за кілограм), тоді як ще тижнем раніше вони не згодні були вести відвантаження лохини дешевше ніж по 300 гривень за кілограм (7,17 долара за кілограм).

За словами виробників, зниження цін у даному сегменті провокує відразу низку факторів. Так, пропозиція ягоди на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів розпочали масові збори врожаю. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів щодо недорогих сезонних фруктів та ягід.

Важливо! Аналітики зазначають, що сьогодні лохина в Україні все ж таки коштує в середньому у 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний тогорічний період. Таку суттєву цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють суттєвим зниженням урожайності лохини в українських господарствах через аномальні погодні умови в період дозрівання.