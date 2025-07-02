Ціни на лохину різко впали

Аналітики звернули увагу на стрімке зниження цін на лохину на внутрішньому ринку, при цьому дешевшає переважно лохина низької та середньої якості, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Водночас ціна на лохину преміальної якості тримається на відносно високому рівні.

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Сезон лохини в Україні у 2025 році розпочався із запізненням приблизно на тиждень, що сприяло відносно високому рівню цін на цей товар як для кінця червня. Однак вже на початку липня гуртові ціни демонструють доволі стрімке падіння.

За даними з основних гуртових ринків України, 1 липня ціни на дрібногуртові партії лохини були такими:

Ринок "Шувар" (Львів): 300 – 450 гривень за кілограм, або 6,12 – 9,18 євро за кілограм

Ринок "Столичний" (Київ): 300 – 350 гривень за кілограм (6,12 – 7,14 євро за кілограм)

Ринок "Початок" (Одеська обл.): 400 – 450 гривень за кілограм (8,16 – 9,18 євро за кілограм)

Порівняно з цінами кінця червня 2025 року зниження є значним, в середньому на 20 – 25%:

У Києві ціна знизилася з 450 – 500 гривень за кілограм (9,22 – 10,25 євро за кілограм) до 300 – 350 гривень за кілограм (6,12 – 7,14 євро за кілограм), або на 28 – 30 %.

У Львові діапазон змінився з 380 – 450 гривень за кілограм (7,79 – 9,22 євро за кілограм) до 300 – 450 гривень за кілограм (6,12 – 9,18 євро за кілограм), тобто мінімальна ціна впала на 21 %.

В Одесі максимальна ціна залишилася незмінною (450 гривень за кілограм), але мінімальна опустилася з 480 гривень за кілограм (9,84 євро за кілограм) до 400 гривень за кілограм (8,16 євро за кілограм), тобто мінімальна ціна знизилась на 17 % у гривні.

Зверніть увагу! Таким чином, середній темп зниження цін за 3 – 5 днів становить від 15 до 30 % залежно від ринку та якості. На думку аналітиків, лохина буде стрімко дешевшати, щоб досягти конкурентного для ринку ЄС рівня. Адже Україна є одним з великих експортерів свіжої лохини на ринки Євросоюзу.