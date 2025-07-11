Цены на продукты в Украине
В июне 2025 года потребительские цены выросли на 0,8% (к маю 2025 года), что является типичной инфляцией для этого месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
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Динамика инфляции в июне продолжила обусловливаться преимущественно ростом цен на продовольствие. Продукты питания и безалкогольные напитки за последний отчетный месяц в целом подорожали на 1,4%, однако кое-что и подешевело:
- Фрукты – +13,5%;
- Мясо и мясопродукты – +3,3%;
- Овощи – -8,1%;
- Яйца – -1,1%;
- Молоко, макароны – по -0,7%.
Цены на непродовольственные товары
Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в июне была разнонаправленной. Наибольшими темпами подорожали транспортные услуги:
- Железнодорожные билеты – +5,3%;
- Топливо и масла – +2,3%.
Также подорожали амбулаторные услуги, услуги ресторанов и гостиниц – по +1,2%. В то же время, сезонно подешевела одежда и обувь – -2,2%. Оставались неизменными основные тарифы на коммунальные услуги.
В целом потребительские цены за 6 месяцев с начала года выросли на 6,5% (к декабрю 2024 года).
Статистика инфляции
Годовая инфляция замедлилась до 14,3% (с 15,9% в мае, 15,1% в апреле, 14,6% в марте, 13,4% в феврале). Замедление зафиксировано впервые с марта прошлого года и объясняется, прежде всего, эффектом статистической базы.
В июне прошлого года была зафиксирована заметно выше инфляция на уровне 2,2% из-за подорожания тарифов на электроэнергию для населения на 64%. Сейчас вклад этого повышения в годовую инфляцию отработан.
При этом стоит обратить внимание, что замедление годовой инфляции до 14,3% на конец первой половины года оказалось меньше, чем предусматривал последний прогноз НБУ (13,7%).
В базовом сценарии годовая инфляция должна продолжать замедляться во второй половине года. Этому будут способствовать:
- сохранение жесткой монетарной политики НБУ, который в июне оставил учетную ставку на уровне 15,5%;
- поддержка относительно контролируемой ситуации на валютном рынке;
- поступление нового урожая;
- стабильная ситуация в энергетике;
- сохранение моратория на повышение регулируемых тарифов на тепло, горячую воду, газ;
- стабилизация мировых цен на нефть после завершения конфликта между Израилем и Ираном.
В то же время инфляционные перспективы до конца года будут корректироваться, прежде всего, в зависимости от развития войны и фактического сбора нового урожая.