Доктор экономических наук, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что обновленный прогноз мы увидим в июле. Перед тем говорилось, что инфляция будет однозначной, то есть до 10%

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Насколько вырастут цены

"Сейчас инфляция пиковая – около 16% по оценкам Государственной службы статистики. Национальный банк это прогнозировал и говорил о том, что пик мы пройдем где-то в середине года, дальше инфляция пойдет на уменьшение", – объяснил Василий Фурман.

По апрельскому прогнозу она должна была составить 8,7% Если говорим о росте цен, то в 2026 году это около 5%. В 2027 – так же.

Есть объяснение, почему мы имеем достаточно высокую инфляцию. Первый и ключевой фактор – это война и ее последствия. Враг уничтожает экономическую инфраструктуру, предприятия, соответственно мы производим меньше,

– добавил член Совета Нацбанка.

Кроме того, Украина покупает много генераторов, установок, вкладывает в энергобезопасность, альтернативную энергетику. То есть говорится об инвестициях. Рост заработной платы – это сейчас себестоимость продукции. Она также будет влиять на инфляцию.

Весна в 2025 году не была благоприятной, пока неизвестно, какой мы получили урожай. Это повлияло на поставки овощей и фруктов на прилавки украинских граждан. Однако, это сезонный фактор, можно надеяться, что цены начнут уменьшаться на эту группу товаров.

Какое соотношение с мировыми ценами

Что касается ЕЭП (Единого экономического пространства), то там Государственная служба статистики отметила значительный рост – более 70%, если сравнивать с ценами 2024 года.

Украинский экспорт и экономика – являются открытыми. Если мировые цены больше, чем у нас, то украинский экспорт туда продает. По оценкам Национального банка, наши цены уже приблизились к ценам на мировых рынках.

Теоретически мы можем импортировать продукцию, и этот импорт не будет существенно отражаться на ценах, потому что они уже достигли уровня мировых,

– отметил Василий Фурман.

Также прогноз по урожаю в 2025 году больше. Но все окончательные цифры мы увидим в блочном макропрогнозе, в инвестиционном отчете Национального банка Украины. Там будут обновления, по экономическому росту, инфляции и многих других показателей.

К слову, доллар продолжает падать. Он обвалился до своего минимума за последние 3 года. На это повлияли отчет по инфляции США и ожидания, что Федеральный резерв не будет снижать ставки.