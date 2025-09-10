Кто может потерять стаж и выплаты?

Особенно важно оцифровать трудовую книжку для зачисления в страховой стаж периодов работы до 2004 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

После оцифровки трудовой книжки работник может быть уверенным, что не потеряет стаж, если вдруг его бумажный документ будет поврежден или потеряется.

По закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" от 2021 года, оцифровкой трудовой книжки могут заниматься:

каждый работник самостоятельно;

работодатель для всех сотрудников.

Важно! Оцифровать трудовую книжку работника работодатель может с помощью личного кабинета страхователя. Однако закон не обязывает его это делать. То есть работник не должен полагаться в вопросе оцифровки исключительно на компанию.

Как проверить трудовую книжку?

Поэтому, чтобы не потерять страховой стаж вместе с трудовой книжкой, следует проверить ее оцифровки. Это можно сделать онлайн:

Необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильное приложение "Пенсионный фонд";

В кабинете следует выбрать раздел "Электронная трудовая книжка";

Далее необходимо открыть выкладку “Оцифрована ЕТК”, чтобы просмотреть результаты оцифровки.

Стоит знать! Если человек ранее подавал обращение на оцифровку трудовой книжки, статус его выполнения он может посмотреть в разделе "Мои обращения".

Что нужно для выхода на пенсию?