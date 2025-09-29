Чи буде у 2025 році індексація пенсій?

Вона проводиться з 1 березня кожного року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Таким чином щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Варто пам’ятати, що підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без урахування будь-яких можливих надбавок (за стаж, вік чи інших),

– уточнили у фонді.

Важливо! Індексація проводиться раз на рік. Тому у 2025 році очікувати нового перерахунку пенсій вже не слід.

У кого можуть зрости виплати у 2025 році?

Попри те, що індексація вже відбулася у поточному році, деякі українці можуть отримати вищі пенсійні виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Йдеться про виплати за віком. Право та розмір надбавки залежать саме від віку пенсіонера:

для осіб, які досягнули цього року 70-74 років, надбавка становить 300 гривень, після досягнення 75 років і до 79 років – 456 гривень, особі за 80 років – 570 гривень.

Доплата нараховується автоматично, тому звертатись до Пенсійного фонду не потрібно. Однак для її отримання розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Водночас до пенсії доплачується тільки одна доплата. Наприклад, якщо після досягнення віку 70 років особа отримувала 300 гривень, то після 75 років – тільки 456 гривень.

Що ще відомо про індексацію пенсій?