Хто отримає перерахунок пенсій до кінця року?

Частина пенсіонерів зможе оформити перерахунок пенсії раніше, ніж це передбачено щорічним графіком, розповідає 24 Канал із посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

Зокрема, працюючі пенсіонери, які не мають повних двох років стажу на цю дату, можуть подати заяву на перерахунок самостійно: вже через два роки після призначення пенсії чи останнього перерахунку, без очікування квітневого етапу.

Наприклад! Якщо пенсіонер оформив пенсію в серпні 2023 року і працює далі, перерахунок буде автоматично у квітні 2026 року. Але, подавши заяву в серпні 2025 року, він отримає надбавку раніше.

Який розмір надбавки для працюючих пенсіонерів?

Розмір надбавки залежить від накопиченого стажу та заробітку. У 2024 році середнє підвищення для працюючих пенсіонерів коливалося від 86 до 168 гривень, а в Кіровоградській області від 215 до 460 гривень.

Пенсіонери можуть оперативно перевірити розмір своєї надбавки в особистому кабінеті на офіційному порталі Пенсійного фонду України, наголошують у відомстві.