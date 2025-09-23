Чому пенсія після перерахунку може зменшитися?

Перерахунок пенсії – це процедура зміни розміру призначеної пенсії з урахуванням документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід), повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Яка пенсія буде, якщо пропрацював 30 років

Масові перерахунки здійснюють з 1 березня щороку у зв’язку зі збільшенням:

показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії;

розміру мінімальної заробітної плати;

розміру прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсій кожні два роки для працюючих пенсіонерів враховує ще й рівень заробітної плати. Тому якщо з моменту попереднього перерахунку пенсіонер заробляв менше, ніж до поточного перерахунку, це може призвести до незначного зменшення виплат,

Яка мінімальна, максимальна й середня пенсія в Україні?