Чи чекати пенсіонерам на осінню індексацію пенсій?

Восени масштабної індексації пенсійних виплат не буде. Водночас частина пенсіонерів отримає збільшені суми завдяки спеціальним надбавкам, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Надбавка за досягнення певного віку

Надбавка призначається автоматично, без звернення до Пенсійного фонду, та поширюється на певну категорію українців: людей віком від 70 років та які отримують пенсію за віком.

Важливо! Щомісячна пенсійна виплата такої особи повинна становити менше ніж 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежатиме від віку:

у 70 – 74 роки 300 гривень;

у 75 – 79 років 456 гривень;

від 80 років 570 гривень.

Таким чином, навіть без індексації частина пенсіонерів отримає збільшення щомісячних виплат.

Додаткові доплати для самотніх літніх людей

Окремо передбачена допомога для людей похилого віку, які мешкають самостійно та потребують догляду через погіршення здоров’я. Вона регулюється законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Критерії отримання надбавки у 2025 році наступні:

вік понад 80 років;

відсутність співмешканців;

підтверджена потреба в догляді.

Розмір надбавки становитиме 40% від прожиткового мінімуму, що наразі становить 944,40 гривні.

Як літній людині оформити доплату на догляд Щоб оформити таку допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву за встановленою формою, документ, що посвідчує особу, довідку з ПФУ про відсутність інших аналогічних виплат, а також медичні документи, які підтверджують стан здоров’я.

Якою була весняна індексація пенсій?