Ждать ли пенсионерам осеннюю индексацию пенсий?
Осенью масштабной индексации пенсионных выплат не будет. В то же время часть пенсионеров получит увеличенные суммы благодаря специальным надбавкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Надбавка за достижение определенного возраста
Надбавка назначается автоматически, без обращения в Пенсионный фонд, и распространяется на определенную категорию украинцев: людей в возрасте от 70 лет и получающих пенсию по возрасту.
Важно! Ежемесячная пенсионная выплата такого лица должна составлять менее 10 340,35 гривны.
Размер доплаты будет зависеть от возраста:
- в 70 – 74 года 300 гривен;
- в 75 – 79 лет 456 гривен;
- от 80 лет 570 гривен.
Таким образом, даже без индексации часть пенсионеров получит увеличение ежемесячных выплат.
Дополнительные доплаты для одиноких пожилых людей
Отдельно предусмотрена помощь для пожилых людей, которые живут самостоятельно и нуждаются в уходе из-за ухудшения здоровья. Она регулируется законом "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".
Критерии получения надбавки в 2025 году следующие:
- возраст более 80 лет;
- отсутствие сожителей;
- подтвержденная потребность в уходе.
Размер надбавки составит 40% от прожиточного минимума, что сейчас составляет 944,40 гривны.
Как пожилому человеку оформить доплату на уход
Чтобы оформить такую помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление по установленной форме, документ, удостоверяющий личность, справку из ПФУ об отсутствии других аналогичных выплат, а также медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.
Какой была весенняя индексация пенсий?
- В марте 2025 года состоялась масштабная индексация пенсий. На это направили 67,4 миллиарда гривен, что на 5,2 миллиарда больше, чем в феврале.
- Размер индексации составил 11,5%, а минимальное повышение составило 100 гривен, максимальное уже 1 500 гривен.
- По данным Дениса Шмыгаля, тогда средняя пенсия в Украине выросла с 5 789 гривен до 6 345 гривен.