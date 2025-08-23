Ждать ли пенсионерам осеннюю индексацию пенсий?

Осенью масштабной индексации пенсионных выплат не будет. В то же время часть пенсионеров получит увеличенные суммы благодаря специальным надбавкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Надбавка за достижение определенного возраста

Надбавка назначается автоматически, без обращения в Пенсионный фонд, и распространяется на определенную категорию украинцев: людей в возрасте от 70 лет и получающих пенсию по возрасту.

Важно! Ежемесячная пенсионная выплата такого лица должна составлять менее 10 340,35 гривны.

Размер доплаты будет зависеть от возраста:

в 70 – 74 года 300 гривен;

в 75 – 79 лет 456 гривен;

от 80 лет 570 гривен.

Таким образом, даже без индексации часть пенсионеров получит увеличение ежемесячных выплат.

Дополнительные доплаты для одиноких пожилых людей

Отдельно предусмотрена помощь для пожилых людей, которые живут самостоятельно и нуждаются в уходе из-за ухудшения здоровья. Она регулируется законом "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Критерии получения надбавки в 2025 году следующие:

возраст более 80 лет;

отсутствие сожителей;

подтвержденная потребность в уходе.

Размер надбавки составит 40% от прожиточного минимума, что сейчас составляет 944,40 гривны.

Как пожилому человеку оформить доплату на уход Чтобы оформить такую помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление по установленной форме, документ, удостоверяющий личность, справку из ПФУ об отсутствии других аналогичных выплат, а также медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.

Какой была весенняя индексация пенсий?