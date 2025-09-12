Яка середня пенсія в Україні у 2025 році?
Станом на 1 липня (останні актуальні дані) середня пенсія в країні досягла 6 410,20 гривні. Проте понад половина пенсіонерів продовжують отримувати менш ніж 5 тисяч гривень, що фактично залишає їх за межею бідності, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
Зростання пенсій в Україні в першому півріччі 2025 року виявилося вкрай скромним – всього 1,1%.
На тлі високого рівня інфляції та зростання цін це фактично знизило реальний дохід більшості пенсіонерів.
Важливо! Згідно з інформацією Пенсійного фонду, на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося майже 10,26 млн пенсіонерів. У річному порівнянні зростання пенсії склало 10,2% – близько 593,60 гривні тоді як у серпні 2025 року інфляція в Україні становила 13,2% у річному вимірі.
Як зазначається, більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії нижче 5 тисяч гривень – 56,2%, з них 35,7%, отримують менш ніж 4 тисяч гривень, а 3,7% – менш ніж 3 тисячі гривень.
Ще 29% мають виплати від 5 до 10 тисяч гривень і тільки 14,8% – понад 10 тисяч гривень.
Середня пенсія за розміром в Україні у 2025 році / фото Данило Гетманцев
Наразі середня пенсія не досягає рівня фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних. За розрахунками Мінсоцполітики, у лютому 2025 року становив 6 685,50 гривні, а влітку наближався до 7 тисяч гривень.
Важливо! Таким чином, середня пенсія покриває лише близько 92% необхідного рівня, що фактично залишає значну частину пенсіонерів за межею бідності.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
Перерахунок пенсійних виплат в Україні відбувається лише один раз на рік через індексацію, тому значного підвищення пенсій до завершення 2025 року не очікується. Для пенсіонерів у віці від 70 років та старше існують спеціальні надбавки, а також передбачені додаткові допомоги на догляд для людей похилого віку.
У 2025 році українські педагоги мають право вийти на пенсію за вислугу років за умови досягнення 55-річного віку та наявності 30 років професійного стажу у сфері освіти. Середній розмір педагогічної пенсії за вислугою років сягає приблизно 5–6 тисяч гривень.