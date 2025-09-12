Яка середня пенсія в Україні у 2025 році?

Станом на 1 липня (останні актуальні дані) середня пенсія в країні досягла 6 410,20 гривні. Проте понад половина пенсіонерів продовжують отримувати менш ніж 5 тисяч гривень, що фактично залишає їх за межею бідності, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Зростання пенсій в Україні в першому півріччі 2025 року виявилося вкрай скромним – всього 1,1%.

На тлі високого рівня інфляції та зростання цін це фактично знизило реальний дохід більшості пенсіонерів.

Важливо! Згідно з інформацією Пенсійного фонду, на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося майже 10,26 млн пенсіонерів. У річному порівнянні зростання пенсії склало 10,2% – близько 593,60 гривні тоді як у серпні 2025 року інфляція в Україні становила 13,2% у річному вимірі.

Як зазначається, більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії нижче 5 тисяч гривень – 56,2%, з них 35,7%, отримують менш ніж 4 тисяч гривень, а 3,7% – менш ніж 3 тисячі гривень.

Ще 29% мають виплати від 5 до 10 тисяч гривень і тільки 14,8% – понад 10 тисяч гривень.

Середня пенсія за розміром в Україні у 2025 році / фото Данило Гетманцев

Наразі середня пенсія не досягає рівня фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних. За розрахунками Мінсоцполітики, у лютому 2025 року становив 6 685,50 гривні, а влітку наближався до 7 тисяч гривень.

Важливо! Таким чином, середня пенсія покриває лише близько 92% необхідного рівня, що фактично залишає значну частину пенсіонерів за межею бідності.

Що потрібно знати про пенсії в Україні?