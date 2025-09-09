Яка максимальна пенсія в Україні?

Йдеться про осіб, які працювали за певними професіями, передає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Виплати в Україні: хто має право на пенсію у 20 тисяч гривень

До цього списку входять:

державні службовці; народні депутати; працівники місцевого самоврядування; науковці.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривні. Це означає, що максимально пенсіонер або пенсіонерка може отримувати 23 610 гривень.

Зверніть увагу! У зазначену суму входить основний розмір пенсійної виплати, а також усі доплати та надбавки (за винятком надбавок для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

Що ще слід знати про пенсії в Україні?

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев надсилав запит до Пенсійного фонду, де попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Зокрема він продемонстрував такі цифри на своїй сторінці у Facebook:

Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія. Зокрема "умовний ТОП-20" замикає пенсія розміром майже 320 тисяч гривень. Прокурори отримують 219 та 119 тисяч гривень відповідно.

Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисячі гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" – від 21,8 до 59,8 тисячі гривень,

– написав Гетманцев.

Зауважте! Згідно зі слів нардепа, натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.

Яка мінімальна пенсія в Україні?