Хто в Україні отримує пенсію понад 20 тисяч гривень?

В Україні розмір пенсійних виплат має встановлену межу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Максимальна сума не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян – сьогодні це 23 610 гривень. В Україні спеціальні пенсії, що перевищують встановлений максимум, отримують лише окремі категорії громадян.

Важливо! Пенсії понад 20 тисяч гривень призначаються громадянам, чия професійна діяльність була пов'язана з підвищеною відповідальністю або ризиком для життя та здоров'я.

Зокрема, найбільші виплати отримують:

державні службовці та дипломати, які обіймали високі посади та мають значний стаж державної служби;

народні депутати та їхні помічники, які виконували обов'язки протягом встановленого терміну;

співробітники органів місцевого самоврядування з тривалим досвідом роботи;

колишні військовослужбовці та представники силових структур;

вчені з науковими ступенями та званнями, які зробили внесок у розвиток науки;

прокурори та судді.

Як отримати пенсію у 20 тисяч гривень?

Щоб отримувати пенсію близько 20 тисяч гривень у 2025 році, необхідно виконати кільки умов:

Страховий стаж не менше 35 років – кожен додатковий рік додає 1% до коефіцієнта страхового стажу;

Середній заробіток повинен бути в 3,5-4 рази вище середнього по країні. Середня зарплата в Україні у 2025 році складає 22-24 тисячі гривень, для отримання високої пенсії необхідний дохід від 77 тисяч гривень на місяць.

Що відомо про пенсії в Україні?