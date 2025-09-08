Кто в Украине получает пенсию более 20 тысяч гривен?

В Украине размер пенсионных выплат имеет установленную границу, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Максимальная сумма не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан – сегодня это 23 610 гривен. В Украине специальные пенсии, что превышают установленный максимум, получают лишь отдельные категории граждан.

Важно! Пенсии свыше 20 тысяч гривен назначаются гражданам, чья профессиональная деятельность была связана с повышенной ответственностью или риском для жизни и здоровья.

В частности, самые большие выплаты получают:

государственные служащие и дипломаты, которые занимали высокие должности и имеют значительный стаж государственной службы;

народные депутаты и их помощники, которые выполняли обязанности в течение установленного срока;

сотрудники органов местного самоуправления с длительным опытом работы;

бывшие военнослужащие и представители силовых структур;

ученые с научными степенями и званиями, которые внесли вклад в развитие науки;

прокуроры и судьи.

Как получить пенсию в 20 тысяч гривен?

Чтобы получать пенсию около 20 тысяч гривен в 2025 году, необходимо выполнить несколько условий:

Страховой стаж не менее 35 лет – каждый дополнительный год добавляет 1% к коэффициенту страхового стажа;

Средний заработок должен быть в 3,5-4 раза выше среднего по стране. Средняя зарплата в Украине в 2025 году составляет 22-24 тысячи гривен, для получения высокой пенсии необходим доход от 77 тысяч гривен в месяц.

Что известно о пенсиях в Украине?