Кто из военных может получить выплату по инвалидности?

Пенсия по инвалидности вследствие войны назначается, если она получена из-за ряда случаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Безоплатную юридическую помощь".

Речь идет о ситуации, когда военный получил ранение, контузию, болезнь или увечье во время:

участия в защите Украины;

выполнения служебных обязанностей;

участия в боевых действиях;

пребывания на фронте;

пребывания в плену.

Также нужно учитывать, что эту пенсию по инвалидности назначают:

если инвалидность наступила во время военной службы;

не позднее 3 месяцев после того, как произошло увольнение с военной службы;

или же позже 3 месяцев после увольнения с военной службы, вследствие наступления травмы, увечья, контузии или болезни, которая возникла, когда лицо служило или находилось в плену.

Какие выплаты могут получить военные с инвалидностью?

Выплаты по инвалидности, вследствие войны, зависят от группы:

граждане с инвалидностью I группы должны получить 100% от размера месячного денежного обеспечения;

инвалидностью II группы – 80%;

инвалидностью III группы – 60%.

В то же время такие выплаты не могут быть меньше установленных минимумов:

для лиц с инвалидностью I группы минимум составляет – 16 847 гривен;

инвалидностью II группы – 13 822 гривны;

инвалидностью III группы – 9 478 гривны.

Как получить пенсию по инвалидности вследствие войны?

Чтобы получить пенсию по инвалидности вследствие войны, нужно обратиться в ТЦК и СП. Туда необходимо подать следующие документы:

выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;

медицинские документы, подтверждающие соответствующее состояние здоровья (исключением являются лица, которые не проходили ВВК);

денежный аттестат;

справка, где указаны различные виды денежного обеспечения военного;

представление о назначении пенсионных выплат (от ТЦК);

расчет выслуги лет военного или же выписка из расчета;

документы, которые подтверждают право на доплаты, повышение и другие надбавки.

Такая выплата назначается на все время инвалидности. А для людей пенсионного возраста – пожизненно.

Обратите внимание! Специалисты ТЦК и СП должны сформировать документы в течение 10 дней, затем их должны передать в ПФУ.