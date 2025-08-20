Кто из военных может получить выплату по инвалидности?
Пенсия по инвалидности вследствие войны назначается, если она получена из-за ряда случаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Безоплатную юридическую помощь".
Читайте также Урожай в России стал худшим за 17 лет, а экспорт упал – разведка
Речь идет о ситуации, когда военный получил ранение, контузию, болезнь или увечье во время:
- участия в защите Украины;
- выполнения служебных обязанностей;
- участия в боевых действиях;
- пребывания на фронте;
- пребывания в плену.
Также нужно учитывать, что эту пенсию по инвалидности назначают:
- если инвалидность наступила во время военной службы;
- не позднее 3 месяцев после того, как произошло увольнение с военной службы;
- или же позже 3 месяцев после увольнения с военной службы, вследствие наступления травмы, увечья, контузии или болезни, которая возникла, когда лицо служило или находилось в плену.
Какие выплаты могут получить военные с инвалидностью?
Выплаты по инвалидности, вследствие войны, зависят от группы:
- граждане с инвалидностью I группы должны получить 100% от размера месячного денежного обеспечения;
- инвалидностью II группы – 80%;
- инвалидностью III группы – 60%.
В то же время такие выплаты не могут быть меньше установленных минимумов:
- для лиц с инвалидностью I группы минимум составляет – 16 847 гривен;
- инвалидностью II группы – 13 822 гривны;
- инвалидностью III группы – 9 478 гривны.
Как получить пенсию по инвалидности вследствие войны?
Чтобы получить пенсию по инвалидности вследствие войны, нужно обратиться в ТЦК и СП. Туда необходимо подать следующие документы:
- выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;
- медицинские документы, подтверждающие соответствующее состояние здоровья (исключением являются лица, которые не проходили ВВК);
- денежный аттестат;
- справка, где указаны различные виды денежного обеспечения военного;
- представление о назначении пенсионных выплат (от ТЦК);
- расчет выслуги лет военного или же выписка из расчета;
- документы, которые подтверждают право на доплаты, повышение и другие надбавки.
Такая выплата назначается на все время инвалидности. А для людей пенсионного возраста – пожизненно.
Обратите внимание! Специалисты ТЦК и СП должны сформировать документы в течение 10 дней, затем их должны передать в ПФУ.