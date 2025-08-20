Кто из военных может получить выплату по инвалидности?

Пенсия по инвалидности вследствие войны назначается, если она получена из-за ряда случаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Безоплатную юридическую помощь".

Речь идет о ситуации, когда военный получил ранение, контузию, болезнь или увечье во время:

  • участия в защите Украины;
  • выполнения служебных обязанностей;
  • участия в боевых действиях;
  • пребывания на фронте;
  • пребывания в плену.

Также нужно учитывать, что эту пенсию по инвалидности назначают:

  • если инвалидность наступила во время военной службы;
  • не позднее 3 месяцев после того, как произошло увольнение с военной службы;
  • или же позже 3 месяцев после увольнения с военной службы, вследствие наступления травмы, увечья, контузии или болезни, которая возникла, когда лицо служило или находилось в плену.

Какие выплаты могут получить военные с инвалидностью?

Выплаты по инвалидности, вследствие войны, зависят от группы:

  • граждане с инвалидностью I группы должны получить 100% от размера месячного денежного обеспечения;
  • инвалидностью II группы – 80%;
  • инвалидностью III группы – 60%.

В то же время такие выплаты не могут быть меньше установленных минимумов:

  • для лиц с инвалидностью I группы минимум составляет – 16 847 гривен;
  • инвалидностью II группы – 13 822 гривны;
  • инвалидностью III группы – 9 478 гривны.

Как получить пенсию по инвалидности вследствие войны?

Чтобы получить пенсию по инвалидности вследствие войны, нужно обратиться в ТЦК и СП. Туда необходимо подать следующие документы:

  • выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;
  • медицинские документы, подтверждающие соответствующее состояние здоровья (исключением являются лица, которые не проходили ВВК);
  • денежный аттестат;
  • справка, где указаны различные виды денежного обеспечения военного;
  • представление о назначении пенсионных выплат (от ТЦК);
  • расчет выслуги лет военного или же выписка из расчета;
  • документы, которые подтверждают право на доплаты, повышение и другие надбавки.

Такая выплата назначается на все время инвалидности. А для людей пенсионного возраста – пожизненно.

Обратите внимание! Специалисты ТЦК и СП должны сформировать документы в течение 10 дней, затем их должны передать в ПФУ.