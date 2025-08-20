Хто з військових може отримати виплату по інвалідності?
Пенсія по інвалідності внаслідок війни призначається, якщо вона отримана через низку випадків, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Безоплатну правничу допомогу".
Йдеться про ситуації, коли військовий отримав поранення, контузію, хворобу чи каліцтво під час:
- участі в захисті України;
- виконання службових обов'язків;
- участі у бойових діях;
- перебування на фронті;
- перебування в полоні.
Також потрібно враховувати, що цю пенсію по інвалідності призначають:
- якщо інвалідність настала під час військової служби;
- не пізніше 3 місяців після того, як відбулося звільнення з військової служби;
- або ж пізніше 3 місяців після звільнення з військової служби, внаслідок настання травми, каліцтва, контузії чи хвороби, яка виникла, коли особа служила чи перебувала в полоні.
Які виплати можуть отримати військові з інвалідністю?
Виплати по інвалідності, внаслідок війни, залежать від групи:
- громадяни з інвалідністю I групи мають отримати 100% від розміру місячного грошового забезпечення;
- інвалідністю II групи – 80%;
- інвалідністю III групи – 60%.
Водночас такі виплати не можуть бути менше ніж встановлені мінімуми:
- для осіб з інвалідністю I групи мінімум складає – 16 847 гривень;
- інвалідністю II групи – 13 822 гривні;
- інвалідністю III групи – 9 478 гривні.
Як отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни?
Щоб отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни, потрібно звернутись у ТЦК та СП. Туди необхідно подати такі документи:
- витяги з наказів про звільнення чи виключення зі списків особового складу;
- медичні документи, що підтверджують відповідний стан здоров'я (винятком є особи, які не проходили ВЛК);
- грошовий атестат;
- довідка, де вказані різні види грошового забезпечення військового;
- подання про призначення пенсійних виплат (від ТЦК);
- розрахунок вислуги років військового або ж виписка з розрахунку;
- документи, які підтверджують право на доплати, підвищення та інші надбавки.
Така виплата призначається на весь час інвалідності. А для людей пенсійного віку – довічно.
Зверніть увагу! Спеціалісти ТЦК та СП мають сформувати документи протягом 10 днів, потім їх мають передати до ПФУ.