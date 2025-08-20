Хто з військових може отримати виплату по інвалідності?

Пенсія по інвалідності внаслідок війни призначається, якщо вона отримана через низку випадків, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Безоплатну правничу допомогу".

Йдеться про ситуації, коли військовий отримав поранення, контузію, хворобу чи каліцтво під час:

участі в захисті України;

виконання службових обов'язків;

участі у бойових діях;

перебування на фронті;

перебування в полоні.

Також потрібно враховувати, що цю пенсію по інвалідності призначають:

якщо інвалідність настала під час військової служби;

не пізніше 3 місяців після того, як відбулося звільнення з військової служби;

або ж пізніше 3 місяців після звільнення з військової служби, внаслідок настання травми, каліцтва, контузії чи хвороби, яка виникла, коли особа служила чи перебувала в полоні.

Які виплати можуть отримати військові з інвалідністю?

Виплати по інвалідності, внаслідок війни, залежать від групи:

громадяни з інвалідністю I групи мають отримати 100% від розміру місячного грошового забезпечення;

інвалідністю II групи – 80%;

інвалідністю III групи – 60%.

Водночас такі виплати не можуть бути менше ніж встановлені мінімуми:

для осіб з інвалідністю I групи мінімум складає – 16 847 гривень;

інвалідністю II групи – 13 822 гривні;

інвалідністю III групи – 9 478 гривні.

Як отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни?

Щоб отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни, потрібно звернутись у ТЦК та СП. Туди необхідно подати такі документи:

витяги з наказів про звільнення чи виключення зі списків особового складу;

медичні документи, що підтверджують відповідний стан здоров'я (винятком є особи, які не проходили ВЛК);

грошовий атестат;

довідка, де вказані різні види грошового забезпечення військового;

подання про призначення пенсійних виплат (від ТЦК);

розрахунок вислуги років військового або ж виписка з розрахунку;

документи, які підтверджують право на доплати, підвищення та інші надбавки.

Така виплата призначається на весь час інвалідності. А для людей пенсійного віку – довічно.

Зверніть увагу! Спеціалісти ТЦК та СП мають сформувати документи протягом 10 днів, потім їх мають передати до ПФУ.