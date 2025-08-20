Яка ситуація з експортом агропродукції в Росії?
Росія зібрала найгірший урожай цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Це сталося через весняні заморозки, рекордну літню спеку та посуху в ключових південних регіонах.
У червні поточного року експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 мільйона тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.
2016 року росія була одним із найбільших у світі експортерів пшениці, а її здатність експортувати зерно залишалася одним із небагатьох джерел економічної сили після вторгнення в Україну. Щороку тільки з ТОТ окупаційна влада вивозить, за різними оцінками, близько трьох мільйонів тонн зерна,
– пишуть у розвідці
Загалом за підсумками І півріччя 2025 року експорт агропродукції скоротився на 14,6%.
Зауважте! На збільшення експорту вплинули висока облікова ставка ЦБ Росії, зростання внутрішнього попиту, низькі світові ціни на зерно та висока вартість логістики.
Як збільшився імпорт?
Разом з тим у Росії інтенсивно відбувається нарощування продовольчого імпорту – він зріс на 14 %, тоді як 2023 року ситуація була протилежною.
Зокрема через брак своєї агропродукції Росія вимушено закуповувала в Китаї картоплю – на 49,4 мільйонів доларів що у шість разів перевищує рівень 2024 року, та яблука – на 12,4 мільйонів доларів.
Прогнозують, що експорт агропродукції зросте до 55 мільярдів доларів до 2030 року, і, як наслідок, Росію позбавлять статусу глобаліста.
Як Росія краде зерно з України?
- У 2025 році з тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на Росію окупанти вже вивезли близько 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю. Це розглядається як воєнний злочин і порушення міжнародного гуманітарного права.
- Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення цим займалася пов'язана з Медведчуком компанія. Вкрадені товари, зокрема зерно, титан і вугілля з ТОТ, вивозили через Крим за кордон.
- Віднедавно російські судна знову постачають зерно до Сирії, у тому числі й крадене українське збіжжя, через регулярні рейси між окупованою Феодосією і сирійським портом Тартус. Сирія стикається з продовольчою кризою через посуху, що змусило новий уряд імпортувати зерно.