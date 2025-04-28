Ціни на картоплю у Росії сильно зросли

Росія розпочала наповнювати внутрішній ринок картоплею шляхом великих закупівель картоплі в Китаї, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times. Російські виробники зіткнулися з різким падінням урожаю та злетом цін майже на 200% за останні півтора року.

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За перший квартал Китай експортував до Росії картоплі на 10,955 мільйона доларів. Роком раніше постачання картоплі з Китаю було набагато меншим і оцінювалося 432,9 тисячі доларів за січень – березень. У річному вираженні таким чином закупівлі збільшилися в 25 разів. При цьому січні та лютому імпорт китайської картоплі злетів у 160 разів, а в березні – у 15 разів.

Минулого року після посух та заморозків урожай картоплі сільгосппідприємств та фермерських господарств у Росії впав на 15%, до 7,3 мільйона тонн. Цього обсягу ледве вистачає, щоб забезпечити внутрішнє споживання, яке становить 7,5 – 8 мільйонів тонн на рік.

Важливо! У результаті ціни на картоплю злетіли на 90% за минулий рік та 45% – з початку цього. Гуртова вартість картоплі для торгових мереж на початок квітня підскочила на 285,5% у річному вираженні – з 11,4 до 42,4 рубля за кілограм.

Як росіяни борються з нестачею картоплі

Щоб загальмувати зростання цін, уряд з початку року дозволив без мит ввозити до Росії імпортну картоплю: спочатку квота, розрахована на строк до 31 липня, складала 150 тисяч тонн. 24 квітня російський Мінсільгосп повідомив, що планує збільшити її вдвічі – до 300 тисяч тонн.

Там зазначають, що цей захід дозволить повністю закрити внутрішні потреби до надходження нового врожаю і сприятливо позначиться на ціновій ситуації.