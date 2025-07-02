Компанія Медведчука зайшла на окуповані території

У 2023 році журналісти проєкту "Система" публікували розслідування, що на окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях змінився головний постачальник логістичних послуг. Фірма Флоранс витіснила компанію Центр ефективних логістичних рішень, яку пов'язували з українським олігархом часів Януковича Сергієм Курченком, і почала вивозити вугілля, кокс, чавун і сталь.

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Тоді журналісти повідомили про зв'язки Флоранс з Медведчуком. Журналісти "Слідство.Інфо" вивчили документи окупаційних структур, доступ до яких отримали IT-фахівці організації KibOrg, і виявили, що сфера діяльності Флоранс після повномасштабного вторгнення Росії ширша, ніж повідомлялося раніше. При цьому компанія не перебуває під українськими санкціями.

"Флоранс" щонайменше 2023 року брала участь у вивезенні зерна з окупованої частини Запорізької області до окупованого Криму, звідки його відправили до Стамбула. Планування логістики, судячи з вивчених журналістами листів, відбувається на рівні міністерства сільського господарства Росії.

Зверніть увагу! Крім того, розслідувачі виявили в масиві документів порядок денний наради, яку проводила 2022 року так звана Рада міністрів Республіки Крим за участю кремлівської маріонетки Сергія Аксьонова, і підготовлені до наради інформаційні довідки. В одній із них розповідалося про діяльність компанії Титанові Інвестиції, яка виробляє в окупованому Криму діоксид титану.

До викрадення причетні люди з орбіти Медведчука

Центр журналістських розслідувань раніше повідомляв, що до грудня 2021 року актив контролював український олігарх Дмитро Фірташ, а потім він потрапив у сферу впливу друзів Путіна Аркадія та Бориса Ротенбергів.

У довідці йшлося про те, що потрібно організувати навантаження і відвантаження продукції Титанових Інвестицій, використовуючи окуповану частину Херсонської області, і що з компанією "Флоранс" уже укладено договір про транспортно-експедиційні послуги. "Слідство.Інфо" отримало інформацію з російської податкової, судячи з якої, "Флоранс" у 2024 році отримала 211,2 мільйона російських рублів (понад 2 мільйонів доларів США) від Титанових Інвестицій за ці "послуги".

Як ідеться в розслідуванні, у січні 2025 року структура власності Флоранс змінилася – зі співзасновників вийшла фірма Термінал і росіянин Тимофій Костін, пов'язаний із Медведчуком. Новим бенефіціаром стала компанія АО Аліот, власник якої Тимур Сатдаров, імовірно, є підставною особою – журналісти пишуть, що до цього він продавав у Росію крафтову консервацію. Журналістам не вдалося встановити, чиї інтереси він представляє.

Вкрадені товари йдуть і у Білорусь

Білоруський розслідувальний центр також повідомив, що Флоранс постачає товари з окупованих українських територій на підприємства Білорусі. За їхньою інформацією, 2024 року компанія перевозила переважно метал і мінеральну сировину, а наприкінці року з'явилася нова позиція – антрацит. Цього року перевезення тривають в істотно менших масштабах. Так, за 2024 рік з окупованих територій було доставлено 674 вагони вантажів, з них понад 40% – в останньому кварталі, а за перший квартал 2025 року – лише 30 вагонів.

Як ідеться в розслідуванні, вантажі перевозять з окупованих територій України в Росію залізницею, а звідти – у Білорусь. Флоранс організовує перевезення на російській ділянці маршруту до білоруського кордону. Серед основних одержувачів продукції виявилися білоруський автомобільний гігант БелАЗ, Осиповицький завод транспортного машинобудування і мінський виробник будматеріалів Керамін.