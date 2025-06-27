Бангладеш купує вкрадене в Україні зерно

Українське посольство в Нью-Делі надіслало до МЗС Бангладеш щонайменше чотири листи, в яких вказало судна та їхні реєстраційні номери, які перевозили понад 150 тисяч тонн зерна з російського порту Кавказ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. В Україні стверджують: російські компанії змішують пшеницю з окупованих територій з російським зерном, щоб приховати її походження.

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Це злочин. Ми поділимося нашим розслідуванням з нашими колегами з Європейського Союзу та люб'язно попросимо їх вжити відповідних заходів,

– говорить посол України в Індії Олександр Поліщук.

Українські дипломати попередили столицю Бангладеш Дакку про можливі "серйозні наслідки", включно з санкціями не лише щодо компаній-імпортерів, а й щодо чиновників, які свідомо сприяють торгівлі викраденим зерном.

Євросоюз наразі не застосував обмежувальних заходів до відповідних суден, однак, як зазначила представниця ЄС Анітта Хіппер, будь-яка доведена причетність до перевезення краденого українського зерна може стати підставою для санкцій.

Зверніть увагу! Україна вже затримувала іноземні судна, підозрювані у перевезенні такого зерна, і вважає, що російські постачання підривають продовольчу безпеку та фінансову стійкість держави в умовах війни.