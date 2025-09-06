Какой будет размер пенсии при стаже 40 лет?

Для определения размера пенсии нужно учитывать доход гражданина. Рассмотрим ситуацию, где лицо имело зарплату 10 000 гривен, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! При стаже 40 лет, человек может выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Если лицо хочет уйти на пенсию в 60 лет, при стаже 40 лет и доходе 10 000 гривен, пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работал 40 лет официально и хочешь уйти на пенсию в 60 лет в 2025 / Скриншот пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 63 года, выплата будет несколько больше. В таком случае она будет составлять уже примерно – 5,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работал 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Выгоднее всего выйти на пенсию в 65 лет. Ведь, при указанных обстоятельствах, пенсия будет уже почти – 5,8 тысячи гривен.



Какого размера пенсия при стаже 40 лет и зарплате 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Что нужно знать для выхода на пенсию в 2025 году?