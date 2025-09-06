Який буде розмір пенсії при стажі 40 років?

Для визначення розміру пенсії потрібно враховувати дохід громадянина. Розглянемо ситуацію, де особа мала зарплату 10 000 гривень, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! При стажі 40 років, особа може вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Якщо особа хоче піти на пенсію в 60 років, при стажі 40 років і доході 10 000 гривень, пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо працював 40 років офіційно і хочеш піти на пенсію у 60 років у 2025 / Скриншот пенсійний калькулятор

При виході на пенсію в 63 роки, виплата буде дещо більша. В такому випадку вона складатиме уже приблизно – 5,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо працював 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше вийти на пенсію у 65 років. Адже, при вказаних обставинах, пенсія буде уже майже – 5,8 тисячі гривень.



Якого розміру пенсія при стажі 40 років і зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Що потрібно знати для виходу на пенсію у 2025 році?