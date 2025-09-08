Яка мінімальна пенсія у Польщі?

Зокрема розмір допомоги змінився й цьогоріч, пише 24 Канал з посиланням на Poradnik Przedsiebiorcy.

З 1 березня 2025 року мінімальна пенсія у Польщі становить 1 878,91 злотих (21 289,37 гривні за курсом НБУ станом на 8 вересня). А після оподаткування літні люди отримують 1 709,81 злотих (19 373,34 гривні).

У поточному році пенсія збільшилась на 5,5% або на 97,95 злотих (109,84 гривні) у порівнянні з попереднім рівнем.

Слід також додати, що у звичайному порядку право на мінімальну пенсію мають лише ті, хто виконав обидві умови:

досягнув пенсійного віку; має необхідний трудовий стаж – 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Зверніть увагу! Пенсійний вік у Польщі становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. У 2013 році уряд підвищив норму до 67 років для обох статей. Однак вже з жовтня 2017 року у країні повернули попередні норми.

Що робити, якщо стажу недостатньо для отримання мінімалки?

Якщо стажу недостатньо, то ZUS (Управління соціального страхування Польщі) не виплатить мінімальну пенсію, а лише суму, що відповідає накопиченим внескам. У випадках, коли накопичених внесків замало, навіть при достатньому стажі та віці, пенсія автоматично підвищується до мінімального рівня. Це поширене явище в країні, зокрема серед тих, хто все життя працював за мінімальну зарплату чи сплачував мінімальні внески.

