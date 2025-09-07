Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що політичні еліти країни свідомо роблять негативні кроки та не розуміють, що загроза є лише від Кремля. На фоні цього відносини з Україною погіршуються.

Дивіться також Польська авіація була в стані найвищої бойової готовності під час російського обстрілу України

Яку політику щодо України може будувати майбутній уряд Польщі?

За словами політолога, після зміни уряду прем'єр-міністр Дональд Туск згодом може назавжди покинути політику. Його рейтинги в Польщі впали. Загалом він мав досить хитку політику щодо реакції на внутрішню польську кон'юктуру та збереження проєвропейських позицій.

Початок протистояння між урядом президента не посилить країну, а послабить. Трансформації, які відбуваються у внутрішній та зовнішній політиці Польщі послаблюють авторитет та вплив Польщі,

– наголосив Фесенко.

Він додав, що в думках частини польських еліт прослідковується небезпечні тенденції. Вони висувають претензії до Німеччини, а відносини з Україною погіршуються. Вони не усвідомлюють, що основний ворог один – Росія.

Негативні сигнали з Польщі для України: останні новини