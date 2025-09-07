Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Владимир Фесенко, отметив, что политические элиты страны сознательно делают негативные шаги и не понимают, что угроза есть только от Кремля. На фоне этого отношения с Украиной ухудшаются.
Смотрите также Польская авиация была в состоянии наивысшей боевой готовности во время российского обстрела Украины
Какую политику в отношении Украины может строить будущее правительство Польши?
По словам политолога, после смены правительства премьер-министр Дональд Туск впоследствии может навсегда покинуть политику. Его рейтинги в Польше упали. В целом он имел достаточно шаткую политику по реакции на внутреннюю польскую конъюнктуру и сохранения проевропейских позиций.
Начало противостояния между правительством президента не усилит страну, а ослабит. Трансформации, которые происходят во внутренней и внешней политике Польши ослабляют авторитет и влияние Польши,
– отметил Фесенко.
Он добавил, что в мыслях части польских элит прослеживается опасные тенденции. Они выдвигают претензии к Германии, а отношения с Украиной ухудшаются. Они не осознают, что основной враг один – Россия.
Негативные сигналы из Польши для Украины: последние новости
- Представители польского правительства были недовольны отсутствием их делегации на встрече в Вашингтоне, где были лидеры ЕС и Владимир Зеленский. Навроцкий обвинил в этом Украину, в то же время премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что президенту Польши нужно время, чтобы понять международную политику.
- Туск нанял для себя отдельного советника по нацбезопасности, чтобы люди Навроцкого не имели доступа к вопросам переговоров по войне в Украине.
- Тем временем среди польского общества и круга президента разворачивается понятие "бандеризма". Навроцкий предложил приравнять символ Степана Бандеры к нацистским символам нацистов. Его поддержал бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, который сказал, что этот украинский символ является преступлением.