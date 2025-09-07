Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Владимир Фесенко, отметив, что политические элиты страны сознательно делают негативные шаги и не понимают, что угроза есть только от Кремля. На фоне этого отношения с Украиной ухудшаются.

Какую политику в отношении Украины может строить будущее правительство Польши?

По словам политолога, после смены правительства премьер-министр Дональд Туск впоследствии может навсегда покинуть политику. Его рейтинги в Польше упали. В целом он имел достаточно шаткую политику по реакции на внутреннюю польскую конъюнктуру и сохранения проевропейских позиций.

Начало противостояния между правительством президента не усилит страну, а ослабит. Трансформации, которые происходят во внутренней и внешней политике Польши ослабляют авторитет и влияние Польши,

– отметил Фесенко.

Он добавил, что в мыслях части польских элит прослеживается опасные тенденции. Они выдвигают претензии к Германии, а отношения с Украиной ухудшаются. Они не осознают, что основной враг один – Россия.

