Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wydarzenia.
Что известно о законодательной инициативе Навроцкого?
Навроцкий заявил о необходимости включить в законопроект "четкий лозунг" – "остановить бандеровщину".
Чтобы искоренить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения, основанные на настоящем партнерстве, взаимном уважении и взаимной отзывчивости, я считаю, что мы должны включить в законопроект четкий лозунг – "остановить бандеровщину",
– заявил он.
Польский президент предложил в Уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, соответствующим нацизму и коммунизму, а также внести поправки в Закон об Институте национальной памяти – Комиссию по преследованию преступлений против польской нации в связи с преступлениями ОУН – УПА.
Он добавил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах "справедливости, правды и против российской пропаганды".
Навроцкий также сообщил о планах на продление срока получения гражданства с 3 до 10 лет, а также ужесточение наказания за незаконное пересечение границы до 5 лет лишения свободы.
Что предшествовало?
- В августе в Варшаве прошел концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Тогда зрители принесли флаги с символикой ОУН – УПА. Из-за этого под депортацию попали 57 украинцев.
- Правда, впоследствии в Польше заявили, что причиной выселения было возможное рост антииммигрантских настроений.
- Позже разгорелся еще один скандал. В Польше задержали двух 17-летних украинцев по подозрению в вандализме против мест памяти жертв Волынской трагедии. После этого посольство Украины в Польше заметило, что это была провокация российских спецслужб.