Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wydarzenia.

Что известно о законодательной инициативе Навроцкого?

Навроцкий заявил о необходимости включить в законопроект "четкий лозунг" – "остановить бандеровщину".

Чтобы искоренить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения, основанные на настоящем партнерстве, взаимном уважении и взаимной отзывчивости, я считаю, что мы должны включить в законопроект четкий лозунг – "остановить бандеровщину",

– заявил он.

Польский президент предложил в Уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, соответствующим нацизму и коммунизму, а также внести поправки в Закон об Институте национальной памяти – Комиссию по преследованию преступлений против польской нации в связи с преступлениями ОУН – УПА.

Он добавил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах "справедливости, правды и против российской пропаганды".

Навроцкий также сообщил о планах на продление срока получения гражданства с 3 до 10 лет, а также ужесточение наказания за незаконное пересечение границы до 5 лет лишения свободы.

Что предшествовало?