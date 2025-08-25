Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Wydarzenia.
Що відомо про законодавчу ініціативу Навроцького?
Навроцький заявив про потребу включити до законопроєкту "чітке гасло" – "зупинити бандерівщину".
Щоб викорінити російську пропаганду та встановити польсько-українські відносини, засновані на справжньому партнерстві, взаємній повазі та взаємній чуйності, я вважаю, що ми повинні включити до законопроєкту чітке гасло – "зупинити бандерівщину",
– заявив він.
Польський президент запропонував у Кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, що відповідають нацизму та комунізму, а також внести виправлення до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації у зв'язку зі злочинами ОУН – УПА.
Він додав, що ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах "справедливості, правди та проти російської пропаганди".
Навроцький також повідомив про плани на подовження строку набуття громадянства з 3 до 10 років, а також посилення покарання за незаконний перетин кордону до 5 років позбавлення волі.
Що передувало?
- У серпні у Варшаві пройшов концерт білоруського репера Макса Коржа. Тоді глядачі принесли прапори з символікою ОУН – УПА. Через це під депортацію потрапили 57 українців.
- Щоправда, згодом у Польщі заявили, що причиною виселення було можливе зростання антиіммігрантських настроїв.
- Пізніше розгорівся ще один скандал. У Польщі затримали двох 17-річних українців за підозрою у вандалізмі проти місць пам'яті жертв Волинської трагедії. Після цього посольство України в Польщі зауважило, що це була провокація російських спецслужб.