Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посольства України у Польщі, опубліковану у четвер, 14 серпня.

Що кажуть у посольстві України про вандалізм?

Спочатку у Польщі заявляли про одного затриманого, а потім уже про двох.

Українське посольство рішуче засудило ганебні дії, спрямовані проти будь-яких місць пам'яті.

У зв'язку з появою інформації про затримання у Польщі 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму, Посольство України в Республіці Польща звернулося до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України… Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами,

– йдеться у заяві.

У ній також зазначається, що усі, хто порушує законодавство держави, у які перебуває, повинні відповідати за свої вчинки.

Окрім того, наголошується, що Україна послідовно виступає за повагу до своєї історичної пам'яті та інших країн.

"Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць пам'яті у Польщі", – додали у заяві.

До слова, на факти вандалізму уже відреагував польський прем'єр Дональд Туск. Він зауважив, що уже не вперше росіяни вербують українців та білорусів для скоєння подібних дій на території Польщі.