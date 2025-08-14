Агентство внутрішньої безпеки заявило, що хлопець діяв на замовлення іноземних спецслужб з метою зіпсувати відносини між поляками та українцями, передає 24 Канал.

Що відомо про затримання 17-річного українця у Польщі?

Зазначається, що юнак у населеному пункті Домостав пошкодив пам'ятник жертвам Волинської трагедії, намалювавши на ньому чорно-червоний прапор та напис "Слава УПА" українською мовою.

Наразі із затриманим проводяться процесуальні дії.

Польський прем'єр Дональд Туск прокоментував інцидент.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заарештувало молодого громадянина України, якого звинувачують у диверсійних діях. Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів, аби вони вчиняли подібні дії на території Польщі,
заявив він.

Нагадаємо, що на концерті Макса Коржа розгорнули прапор УПА, який є забороненою символікою на території Польщі. Проти 63 осіб розпочато провадження, серед них – 57 українців та 6 білорусів. Їм загрожує депортація з країни.