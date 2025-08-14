Агентство внутренней безопасности заявило, что парень действовал по заказу иностранных спецслужб с целью испортить отношения между поляками и украинцами, передает 24 Канал.

Что известно о задержании 17-летнего украинца в Польше?

Отмечается, что юноша в населенном пункте Домостав повредил памятник жертвам Волынской трагедии, нарисовав на нем черно-красный флаг и надпись "Слава УПА" на украинском языке.

Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия.

Польский премьер Дональд Туск прокомментировал инцидент.

Агентство внутренней безопасности (ABW) арестовало молодого гражданина Украины, которого обвиняют в диверсионных действиях. Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов, чтобы они совершали подобные действия на территории Польши,
заявил он.

Напомним, что на концерте Макса Коржа развернули флаг УПА, который является запрещенной символикой на территории Польши. Против 63 человек начато производство, среди них – 57 украинцев и 6 белорусов. Им грозит депортация из страны.