Агентство внутренней безопасности заявило, что парень действовал по заказу иностранных спецслужб с целью испортить отношения между поляками и украинцами, передает 24 Канал.

Смотрите также Поляк хотел воевать на стороне России: в Эстонии задержали иностранца, который незаконно пересекал границу

Что известно о задержании 17-летнего украинца в Польше?

Отмечается, что юноша в населенном пункте Домостав повредил памятник жертвам Волынской трагедии, нарисовав на нем черно-красный флаг и надпись "Слава УПА" на украинском языке.

Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия.

Польский премьер Дональд Туск прокомментировал инцидент.

Агентство внутренней безопасности (ABW) арестовало молодого гражданина Украины, которого обвиняют в диверсионных действиях. Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов, чтобы они совершали подобные действия на территории Польши,

– заявил он.

Напомним, что на концерте Макса Коржа развернули флаг УПА, который является запрещенной символикой на территории Польши. Против 63 человек начато производство, среди них – 57 украинцев и 6 белорусов. Им грозит депортация из страны.