На месте работают следователи полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о повреждении памятника в Польше?

О происшествии уже проинформировали полицию. Как сообщили правоохранители, на месте работает следственно-оперативная группа, которая собирает вещественные доказательства и устанавливает обстоятельства происшествия.

Этот 20-метровый памятник, под названием "Волынская резня", открыли недавно – в июле 2024 года. Центральный образ монумента – орел, охваченный огнем, с крыльями, на которых выгравированы названия населенных пунктов, жители которых погибли во время трагедии.

В основе композиции – крест с вилами, на которые нанизано тело ребенка. Также представлена фигура горящей семьи с детьми, а на другой стороне – детские головы, нанизанные на забор и охваченные пламенем.



Памятник "Волынская резня" / Фото Ассоциации "Громада и память"

Что известно о Волынской трагедии?

В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало несколько партизанских движений. Это в том числе и отряды Украинской повстанческой армии (УПА). Действовала там также и польская Армия Крайова. Разногласия поляков и украинцев привели к столкновениям между этими формированиями, переросшие во взаимные этнические чистки. Каждая из сторон аргументировала это местью за предыдущие репрессии или защитой этнических земель.

Согласно данным Института истории Украины, это был один из самых кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны. Жертвы с обеих сторон составили тысячи или десятки тысяч людей.

Этот эпизод истории в Украине называют Волынской трагедией, а в определенных кругах Польши и в российской пропаганде фигурирует слово "резня", что возлагает полную ответственность за насилие на украинцев.

Напомним, в апреле на братской могиле воинов УПА в Польше незаконно заменили табличку. Она обвиняла воинов в "геноциде против беззащитного польского, украинского и еврейского населения". Кроме того, на кресте украинский трезубец закрыли плитой с христианским крестом. Позже табличку демонтировали.