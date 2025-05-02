Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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С мемориала УПА сняли провокационную табличку

28 апреля Реставратор памятников культуры Подкарпатского воеводства издал приказ о демонтаже таблички, которую ранее самовольно установили неизвестные на горе Монастырь. Табличку с антиукраинским текстом убрали в соответствии с действующим законодательством Польши и с учетом требований охраны культурного наследия.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. Еще 21 апреля полиция Польши открыла уголовное производство по статьям "Надругательство над памятником или другим общественным местом, установленным для чествования исторического события или чествования лица" и "Уничтожение чужой вещи"

Дело расследует Районная прокуратура города Любачев, дополнительно ее ход контролирует Окружная прокуратура в Перемышле.

Напомним, Министерства культуры Украины и Республики Польша в совместном заявлении решительно осудили факт вандализма в отношении украинского места памяти на горе Монастырь, подчеркнув необходимость немедленного устранения всех незаконно установленных элементов,

– говорится в заявлении министерства.

Стоит отметить, что этот мемориал уже неоднократно становился целью вандалов. В 2015 году там разбили доску с именами бойцов УПА, а крест разрисовали в польский националистический флаг, украинскую символику заменили на польскую.