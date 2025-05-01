Знамя висело на здании мэрии с февраля 2022 года как проявление солидарности с Украиной в ее борьбе против российской агрессии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Что известно об инциденте

Полиция Люблинского воеводства уже проводит расследование в связи с инцидентом, произошедшим на площади Свободы в Белой Подляской. Толпа вместе с кандидатом в президенты совершила "штурм" здания мэрии.

Мы будем реагировать на любое нарушение закона и любым лицом! Сотрудники полиции также приняли меры против кандидата в президенты,

– говорится в сообщении.

Украинский флаг сорвали с мэрии польского города: смотрите видео

Кроме того, правоохранители установили личность мужчины, сорвавшего украинский флаг. Собранные материалы передадут в прокуратуру.

Как отреагировали в посольстве

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент "сознательной провокацией" с целью навредить отношениям между странами.

Давайте противодействовать таким провокациям вместе и решительно. Особенно во время жестокой войны России против Украины, когда мы боремся за общую безопасность,

– написал дипломат.

Напомним, это не первый скандал с Гжегожем Брауном. Накануне кандидат в президенты во главе толпы ворвался в больницу, где угрожал врачу арестом за якобы проведение аборта на позднем сроке.