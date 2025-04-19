Эти действия политика уже осудили министры юстиции и равенства Польши, а полиция начала расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о скандале с кандидатом Брауном

Польский врач Гизела Ягельская сказала, что подписывала какие-то административные документы, когда толпа из около 30 мужчин во главе с Гжегожем Брауном ворвалась в больницу около 11 утра. Она сказала, что мужчины окружили ее, не давали выйти и сказали, что ее следует арестовать.

Он (Гжегож Браун – 24 Канал) оскорбил меня, он назвал меня серийной убийцей и толкнул меня, когда я хотела выйти из комнаты. У нас было много демонстраций (против абортов – 24 Канал) перед больницей в течение многих лет, но никогда не случалось, чтобы эти люди приходили в больницу,

– сказала Ягельская.

В видео, которое сам опубликовал политик, Браун сказал, что он был в районной больнице Олешницы, чтобы задержать Ягельскую после того, как она сделала аборт плода, который имел редкую скелетную дисплазию. По словам, политика, это несло серьезную угрозу жизни матери.

На кадрах видно, как член Европарламента заходит в больницу, показывая свой значок Европарламента. Он заявил, что проведет "гражданский арест" за "преступление лишения жизни", и направился за врачом в офис, призывая других вызвать полицию.

Как кандидат в президенты Польши попал в скандал с врачом из-за аборта / Видео из фейсбука Гжегожа Брауна

Полиция подтвердила, что прибыла на место после сообщения о проникновении посторонних лиц в больницу, что нарушило ее работу и покой пациентов. В конце концов, правоохранителям удалось убедить мужчин покинуть помещение.

Как отреагировали на скандал в польском правительстве

Министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что поведение Гжегожа Брауна "выходит за пределы не только этических, но, вероятно, и правовых норм", и подчеркнул необходимость оперативной реакции со стороны прокуратуры.

Министр равенства Катажина Котула в эфире телеканала TVN24 заявила, что это "террористические действия против пациентов, медиков и администрации больницы".

В четверг, 17 апреля, прокуратура Вроцлава сообщила о начале расследования инцидента в медицинском учреждении.

К слову, Гжегож Браун – это ультраправый независимый депутат Европарламента и кандидат на президентских выборах в Польше. Он известен рядом скандальных поступков как в Брюсселе, так и в Польше.

Ранее он сорвал минуту молчания в память о жертвах Холокоста, повредил менору, зажженную на Хануку, использовав огнетушитель, а также уничтожил елку, украшенную шариками с флагами ЕС и Украины.