Стяг висів на будівлі мерії з лютого 2022 року як вияв солідарності з Україною в її боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet.

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Що відомо про інцидент

Поліція Люблінського воєводства вже проводить розслідування у зв'язку з інцидентом, що стався на площі Свободи в Білій Підляській. Натовп разом з кандидатом у президенти здійснив "штурм" будівлі мерії.

Ми будемо реагувати на будь-яке порушення закону і будь-якою особою! Співробітники поліції також вжили заходів проти кандидата в президенти,

– йдеться в повідомленні.

Український стяг зірвали з мерії польського міста: дивіться відео

Окрім того, правоохоронці встановили особу чоловіка, що зірвав український стяг. Зібрані матеріали передадуть до прокуратури.

Як відреагували в посольстві

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав інцидент "свідомою провокацією" з метою зашкодити відносинам між країнами.

Протидіймо таким провокаціям разом і рішуче. Особливо під час жорстокої війни Росії проти України, коли ми боремося за спільну безпеку,

– написав дипломат.

Нагадаємо, це не перший скандал із Гжегожем Брауном. Напередодні кандидат у президенти на чолі натовпу вдерся до лікарні, де погрожував лікарці арештом за нібито проведення аборту на пізньому терміні.