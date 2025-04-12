Про це він заявив під час перших дебатів між кандидатами у президенти Польщі, передає кореспондентка 24 каналу.

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Що відомо про дебати Тшасковського і Навроцького

Рафал Тшасковський, головний опонент Навроцького від "Громадянської платформи", запитав у Навроцького, як він бачить переговори, де від імені Європи говорить лише Польща.

Ви дійсно вважаєте, що так має виглядати дипломатія? Що Польща буде єдиним представником Європи за столом переговорів, а ви будете її очолювати?,

– запитав Рафал Тшасковський.

У відповідь Навроцький звинуватив Ангелу Меркель та Дональда Туска у м'якій політиці щодо Путіна. За його словами, саме це стало причиною геополітичної кризи, а у разі мирних перемовин Навроцький наполягатиме, аби інтереси Польщі були враховані.

"Мої відносини з країнами Європейського Союзу будуть базуватися на простому принципі: Польща – перш за все, поляки – перш за все. Переговори – як майбутні, так і поточні – щодо України повинні мати польський компонент", – сказав Навроцький.

Під час дебатів Тшасковський згадав Навроцькому його візит до Москви у 2018 році, вже після початку російської війни проти України.

Я не знаю, що ви робили в Москві, коли приїхали туди після того, як війна в Україні вже почалася. Але сьогодні ви точно повторюєте слова російської пропаганди. І це не є відповідальним ставленням,

– сказав опонент.

Зауважимо, що у січні 2025 року Кароль Навроцький заявив, що сьогодні "не бачить" Україну ні в ЄС, ні в НАТО через невирішені історичні питання. "Країна, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин вартістю 120 000 злотих, не може бути частиною міжнародних альянсі", – сказав він.