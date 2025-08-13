Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR. Нелегальний перетин кордону естонські прикордонники зупинили в ніч проти 5 серпня.

Прикордонники затримали та передали поліції 49-річного громадянина Польщі, який плив на надувному матраці річкою Нарва. Він, ймовірно, збирався втекти до Росії, адже був її прихильником – при собі мав проросійську символіку. За даними слідства, іноземець приїхав до Естонії із Сербії, а пізніше планував доєднатися до російської армії.

Приєднання до армії Росії створює непряму загрозу для безпеки Естонії та усіх країн-членів ЄС. Ми будемо притягати до відповідальності і громадян інших країн, які намагаються підтримати війну,

– розповів головний прокурор окружної прокуратури Віру Гарді Андерсон.

Після затримання та з'ясування всіх обставин втечі поляка до Росії, його взяли під варту на приблизно 2 місяці. Чоловік отримав звинувачення в можливій участі чи підтримці акту агресії, скоєного іноземною державою.

До слова, задля безпеки Естонія почала укріплювати кордон з Росією на автошляхах і мосту. Випадок із чоловіком, затриманим за нелегальний перетин кордону, підтвердив ретельність охорони меж Естонії з Росією.

Нагадаємо, в Польщі правоохоронці вже розслідували справу щодо громадянина, який воює з Україною на боці Росії. А у Фінляндії до довічного ув’язнення засудили командира угруповання "Русич", який разом з іншими членами скоював воєнні злочини в Україні.