Інцидент трапився вранці 26 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Що відомо про інцидент з російським кораблем у водах Естонії?

Порушення сталося вранці 26 липня поблизу острова Вайндлоо. За чинним естонським законодавством, іноземні військові кораблі мають право на мирний прохід лише за умови попередження МЗС країни щонайменше за 48 годин. У цьому випадку Росія такого повідомлення не надсилала.

Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією, ідентифікували корабель та встановили факт порушення кордону. У відповідь на порушення 28 липня Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Росії в Таллінні.

"Порушення морського кордону Естонії з боку Росії – це серйозний і неприйнятний інцидент. Це повідомлення було передано і тимчасовому повіреному Росії", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Як зазначає видання, цього року це перше подібне порушення з боку Росії.