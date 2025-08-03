Вона стала першим елементом нової системи безпеки, спрямованої на запобігання несанкціонованому в’їзду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на державну телерадіомовну компанію ERR.

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Як Естонія зміцнює кордон з Росією?

За даними ERR, наразі ворота перекривають автомобільну смугу мосту. Згодом такі ж загородження планують встановити й на пішохідній частині – там буде зведено висувні металеві бар’єри.

У разі потреби вони зможуть перекрити рух автотранспорту не тільки на територію прикордонного пункту, а й під час виїзду з нього. Окрім цього, там також з'явилися нові барикади.

На всіх в’їздах до прикордонного пункту, де пересувається транспорт з боку площі Пеетрі, з боку вулиці Тулевика та з боку Росії, встановлюються бар’єри, що обмежують проїзд транспортних засобів,

– повідомив керівник Нарвського прикордонного пункту Антті Еенсалу.

За його словами, таких заходів вжили для безпеки прикордонного пункту. Еенсалу також зазначив, що приблизно п’ять років тому автомобіль з боку Росії прорвав бар’єри, які були на той час.

Керівник прикордонного пункту вважає, що встановлення нових допоможе запобігти несанкціонованому проїзду та краще контролювати ситуацію на мосту, наприклад, у разі виникнення потоку мігрантів.

Варто зазначити, що на російській стороні мосту також проводяться будівельні роботи. Там створюють новий транспортний прикордонний пункт.

Підкреслимо, що такі дії Естонії свідчать про те, що країна намагається убезпечити себе від загрози з боку Росії. Напруження між країнами дедалі більше зростає. Зокрема, 26 липня російський корабель "Сочі 500" без дозволу увійшов до територіальних вод Естонії та перебував там близько 35 хвилин.

МЗС Естонії вручило ноту протесту Росії, підкреслюючи серйозність інциденту та відсутність попереднього повідомлення.