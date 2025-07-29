Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що зовнішні аналітики підтверджують, що окупанти залучають до війська більше людей, ніж втрачають в Україні. Є загроза, що Росія може відкрити другий фронт.

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Що вказує на наміри Росії напасти на нову країну?

Іван Ступак вважає, що Балтійський регіон поступово опиняється під загрозою нападу.

Зараз все більше факторів, які вказують на те, що саме там може виникнути нова точка напруги,

– припустив він.

Колишній співробітник СБУ звернув увагу на 3 тривожні моменти, які можуть підтверджувати здогадки про напад Росії на одну із балтійських країн.

Перше – останні місяці на українських фронтах стає все менше російської важкої техніки. Мовиться про танки, бронемашини та системи ППО.

"Це не означає, що її не стало чи вона не виготовляється. Це означає, що вона є, але не з'являється на українських фронтах. Виникає питання, де її ховають?" – зауважив він.

Друге – посадові особи Польщі, Естонії, Латвії та Литви останній місяць часто робили заяви про те, що Росія суттєво збільшила кількість своїх засобів радіоелектронної боротьби у Балтійському морі.

Третє – Росія недавно проводила військові навчання у Балтійському морі та тестувала аналоги українських безекіпажних катерів типу Magura та Sea baby.

Тепер у Росії є ці безпілотники. Вона їх буде масштабувати. Проти кого росіяни будуть використовувати цю зброю? Проти України? Ні, у нас же флоту немає. А от, наприклад, у Балтійському регіоні є естонські, німецькі, польські, фінський та шведські кораблі,

– сказав Іван Ступак.

Саме там Росія може використовувати ці надводні безпілотники.

Ступак додав, що ці фактори вказують на можливі злі наміри росіян у цьому регіоні.

Варто зауважити, що 28 липня 2025 року неподалік Вільнюса зафіксували безпілотник, який, ймовірно, порушив повітряний простір Литви, залетівши з боку Білорусі. Влада поки не встановила тип дрона, але мешканці чули звук, схожий на гул ударних БпЛА. Уряд Литви планує обговорити інцидент на рівні президента й посилити заходи безпеки.