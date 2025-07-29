Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что внешние аналитики подтверждают, что оккупанты привлекают в армию больше людей, чем теряют в Украине. Есть угроза, что Россия может открыть второй фронт.

Смотрите также Российский корабль нарушил морскую границу Эстонии: Таллинн вызвал российского посла

Что указывает на намерения России напасть на новую страну?

Иван Ступак считает, что Балтийский регион постепенно оказывается под угрозой нападения.

Сейчас все больше факторов, которые указывают на то, что именно там может возникнуть новая точка напряжения,

– предположил он.

Бывший сотрудник СБУ обратил внимание на 3 тревожных момента, которые могут подтверждать догадки о нападении России на одну из балтийских стран.

Первое – последние месяцы на украинских фронтах становится все меньше российской тяжелой техники. Говорится о танках, бронемашинах и системах ПВО.

"Это не означает, что ее не стало или она не производится. Это означает, что она есть, но не появляется на украинских фронтах. Возникает вопрос, где ее прячут?" – заметил он.

Во-вторых – должностные лица Польши, Эстонии, Латвии и Литвы последний месяц часто делали заявления о том, что Россия существенно увеличила количество своих средств радиоэлектронной борьбы в Балтийском море.

Третье – Россия недавно проводила военные учения в Балтийском море и тестировала аналоги украинских безэкипажных катеров типа Magura и Sea baby.

Теперь у России есть эти беспилотники. Она их будет масштабировать. Против кого россияне будут использовать это оружие? Против Украины? Нет, у нас же флота нет. А вот, например, в Балтийском регионе есть эстонские, немецкие, польские, финский и шведские корабли,

– сказал Иван Ступак.

Именно там Россия может использовать эти надводные беспилотники.

Ступак добавил, что эти факторы указывают на возможные злые намерения россиян в этом регионе.

Стоит заметить, что 28 июля 2025 года неподалеку Вильнюса зафиксировали беспилотник, который, вероятно, нарушил воздушное пространство Литвы, залетев со стороны Беларуси. Власти пока не установили тип дрона, но жители слышали звук, похожий на гул ударных БПЛА. Правительство Литвы планирует обсудить инцидент на уровне президента и усилить меры безопасности.