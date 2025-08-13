Инцидент, произошедший во время выступления известного исполнителя, может привести к росту антииммигрантских настроений. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Киев24.

Что стало основанием для депортации украинцев?

В Польше разгорелся громкий скандал вокруг концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве 9 августа, после которого 57 граждан Украины решили депортировать.

По словам заместителя директора Польского радио для заграницы Пйотра Погожельского, причина такого решения не связана с использованием символики ОУН-УПА, как это комментировали в соцсетях. Ведь сам флаг не мог быть юридическим основанием для депортации.

Они участвовали в беспорядках возле стадиона. Просто били охранников концерта и конфликтовали с полицией. И это повод, почему они должны уехать из Польши,

– отметил он.

Вместе с тем, Погожельский считает, что красно-черный флаг остается "самым чувствительным вопросом" в отношениях между поляками и украинцами. По его мнению, этот случай стал удобным поводом для крайне правых политиков, которые пользуются ростом антииммигрантских настроений в стране.

Напомним, во время концерта украинские зрители развернули сине-желтый и красно-черный флаги, что вызвало громкий резонанс в польском обществе.